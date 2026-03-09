Quanto guadagna davvero chi vince lo Scudetto quest' anno

Quest’anno, chi conquista lo Scudetto riceve premi e bonus ufficiali che aumentano il valore complessivo del premio. Oltre ai premi finanziari, le squadre ottengono anche aumenti di diritti televisivi e sponsorizzazioni, con impatti diretti sui ricavi. Le società coinvolte quindi vedono una crescita economica significativa, legata direttamente alla vittoria nel campionato.

Nell’era del business, vincere lo Scudetto non è importante solo a livello sportivo, ma anche per le casse delle società. La Lega di Serie A, infatti, a ogni inizio di stagione, mette a disposizione una cifra totale che viene poi ripartita tra tutte le squadre partecipanti al massimo torneo calcistico nazionale. La ripartizione del tesoro avviene così: 50% in parti uguali tra tutti i venti club, 28% in base ai risultati sportivi (11,2% legato alla classifica, 2,8% ai punti conquistati, 9,33% ai piazzamenti negli ultimi cinque tornei e 4,67% ai risultati storici), 22% in base al radicamento sociale (di cui l’1,1% legato al minutaggio dei giovani, il 12,54% al numero di spettatori presenti alle partite casalinghe, e l’8,36% all’audience televisivo). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

