Lo sfogo di Barbara Bouchet | Nessuno ha più creduto in me mi hanno messa da parte
Barbara Bouchet ha condiviso con Francesca Fialdini le difficoltà incontrate nel corso della sua carriera, affermando di essere stata messa da parte e di non ricevere più fiducia nel mondo del cinema. La attrice ha parlato di un momento di sfiducia e di come abbia deciso di riprendere in mano la propria strada. La sua testimonianza si inserisce in un confronto più ampio sulla sua esperienza professionale.
Barbara Bouchet racconta a Francesca Fialdini la sua rivincita sul cinema che l'aveva messa da parte: "Nessuno credeva in me. Ho aspettato e lavorato nel profondo".🔗 Leggi su Fanpage.it
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