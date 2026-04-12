Lo sfogo di Barbara Bouchet | Nessuno ha più creduto in me mi hanno messa da parte

Da fanpage.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara Bouchet ha condiviso con Francesca Fialdini le difficoltà incontrate nel corso della sua carriera, affermando di essere stata messa da parte e di non ricevere più fiducia nel mondo del cinema. La attrice ha parlato di un momento di sfiducia e di come abbia deciso di riprendere in mano la propria strada. La sua testimonianza si inserisce in un confronto più ampio sulla sua esperienza professionale.

Barbara Bouchet racconta a Francesca Fialdini la sua rivincita sul cinema che l'aveva messa da parte: "Nessuno credeva in me. Ho aspettato e lavorato nel profondo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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