LIVE Piacenza-Perugia 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | umbri avanti nel primo set 10-13

Nella partita di Superlega di volley tra Piacenza e Perugia, il punteggio al momento è 0-0, con gli umbri in vantaggio nel primo set, 10-13. Durante il primo set, si è assistito a un punto di Mandiraci con un muro su Semeniuk, seguito da un attacco potente sempre di Mandiraci da posizione quattro. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili tramite la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-18 Murone di Mandiraci su Semeniuk. 14-18 Super attacco di Mandiraci da posto quattro. 13-18 Attacco atipico di Plotnytskyi che piazza la diagonale potentissima dalla zero. 13-17 In rete il servizio di Gutierrez. 13-16 Finta perfetta di Simon, Gutierrez sfrutta al meglio l’ottima palla di Porro con la diagonale da posto quattro. 12-16 Diagonale imprendibile di Ben Tara che piazza la zero da seconda linea. 12-15 Questa volta il primo tempo di Simon è leggermente smanacciato ma è vincente. 11-15 Crosato mura Simon! Non è da tutti fermare il primo tempo del cubano. 11-14 Giannelli attacca dopo l’alzata di Plotnytskyi, il capitano di Perugia beffa Bovolenta con un colpo morbidissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Perugia 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri avanti nel primo set, 10-13 LIVE Perugia-Piacenza 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri avanti nel quarto set, 11-811-9 Incredibileeeeeeeeeeee! Azaione spettacolare con una difesa impossibile di Piacenza e l’attacco in mani out di Bovolenta da seconda linea 20-25... LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si aggiudicano un combattuto primo set, 25-23CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La diagonale di Ben Tara da seconda linea. Temi più discussi: LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale; Piacenza facing Perugia; Semifinali, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza SuperLega Credem Banca; Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta. Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales ... oasport.it STASERA in DIRETTA GARA 2 SEMIFINALE SCUDETTO PIACENZA - PERUGIA : PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA! - facebook.com facebook Pallavolo SL Scudetto - Piacenza aspetta Perugia, sempre con il dubbio Mandiraci, ma con Bovolenta in grande crescita x.com