LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA | 50 km alla conclusione gruppo compatto
Al momento, a 50 chilometri dal traguardo della Parigi-Roubaix femminile 2026, il gruppo principale si mantiene compatto. Durante la corsa, la ciclista Franziska Koch, in rappresentanza della formazione FDJ United SUEZ, ha effettuato un’accelerazione nel tratto finale del percorso pavimentato. La gara prosegue con le atlete che affrontano le ultime fasi di una competizione molto seguita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Accelerazione di Franziska Koch (FDJ United SUEZ), nel tratto finale del pavé. 17.08 Gruppo in fila, nessun atleta sembra voler provare un’azione. 17.05 Inizia Mons-en Pévèle (3 km, cinque stelle di difficoltà), Balsamo non è ancora rientrata. 17.03 Termina Auchy-lez-Orchies à Bersée, 2 km al tratto di Mons-en-Pévèle che potrebbe accendere la corsa. 17.01 Elisa Balsamo è supportata, ora, da una compagna di squadra, che prova a riportarla sul gruppo. 17.00 Vento laterale sul gruppo nel passaggio su questo settore. 16.58 Continua l’azione della Visma, nessun atleta vuole prendere l’iniziativa. 16.57 Inizia per il gruppo Auchy-lez-Orchies à Bersée (2.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: 80 km alla conclusione, il gruppo a 30? da Kloser
Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto, si avvicina Mons-en-Pévèle