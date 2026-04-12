Lecce Trinchera sul futuro di Falcone | Noi ce lo godiamo qui è protagonista assoluto ma non tarpiamo le ali a nessuno! Se arrivasse un’offerta…

Prima della partita tra Bologna e Lecce, Stefano Trinchera è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il suo ruolo nel club e il rapporto con il giocatore Falcone. Ha affermato che il calciatore è considerato protagonista assoluto, ma ha anche precisato che non ci sono limiti alle possibilità di eventuali offerte da altri club. Le sue dichiarazioni sono state fatte in vista della 32ª giornata di Serie A 202526.

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