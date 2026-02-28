Referendum le ragioni non condivisibili del No L’opinione di Polillo

Nel dibattito sul referendum le critiche di Massimo D'Alema riaccendono uno scontro che va oltre l'assetto del Csm e tocca il cuore del processo penale. Il confronto si sposta sulla natura stessa del modello italiano: mantenere lo status quo o compiere fino in fondo la transizione verso un impianto accusatorio. L'opinione di Gianfranco Polillo Ha sostenuto Massimo D'Alema (intervista al Corriere del 1522026) che la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati è "inutile, sbagliata e pericolosa". Perciò voterà no al referendum. È proprio così? La sua critica riguarda alcuni aspetti della riforma proposta a partire dalla "falsa" idea "che così si vorrebbero eliminare le correnti".