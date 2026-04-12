L’arte diventa rigenerazione | presentato il catalogo di ' Ama' alla Reggia di Caserta

È stato presentato il catalogo di AMA – Biennale delle Arti presso la Reggia di Caserta, con un focus sull’arte come mezzo di rigenerazione urbana e di memoria condivisa. L’evento si è svolto nella sede della Soprintendenza ABAP per le province e ha illustrato come le pratiche artistiche possano contribuire alla progettazione del futuro attraverso interventi e iniziative dedicate. La manifestazione ha coinvolto diverse realtà artistiche e architettoniche presenti sul territorio.

L’arte come strumento di rigenerazione urbana, memoria condivisa e progettazione del futuro. È questo il filo conduttore della presentazione del catalogo di AMA – Biennale delle Arti (Arte + Maddaloni + Architettura), svoltasi nella prestigiosa cornice della Soprintendenza ABAP per le province di.🔗 Leggi su Casertanews.it Arte contemporanea, il 21 gennaio la presentazione del catalogo della mostra "Nino Longobardi alla Reggia di Caserta"Domani (21 gennaio), alle ore 17, nella Sala degli Incontri d'arte si terrà la presentazione del catalogo "Nino Longobardi alla Reggia di Caserta". Giornata mondiale dell’arte: presentazione di “ID” di Biasiucci alla Reggia di CasertaUn viaggio viscerale nel cuore della Real Colonia di San Leucio, dove la fotografia smette di essere semplice documento per trasformarsi in memoria.