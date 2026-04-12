La Ruota della Fortuna Gerry ironizza sul vestito bianco di Samira Lui | Io non posso

Nella puntata del 12 aprile de La Ruota della Fortuna, l’attenzione si è concentrata sull’abito bianco indossato da una delle concorrenti, che ha suscitato commenti tra il pubblico. Gerry Scotti ha annunciato l’avvio di nuovi casting per entrare a far parte del programma, mentre la concorrente ha ricevuto commenti ironici sul suo abbigliamento. La puntata ha visto anche momenti di interazione tra il conduttore e i partecipanti.

Nella puntata del 12 aprile La Ruota della Fortuna, Samira Lui conquista il pubblico con un abito bianco che anticipa l’estate, mentre Gerry Scotti annuncia nuovi casting per partecipare alla trasmissione. La Ruota della Fortuna, l’ironia di Gerry Scotti sull’abito di Samira Lui. Anche in questa puntata La Ruota della Fortuna riesce a regalare grandi emozioni e una gara appassionante. A farsi notare è stata soprattutto Samira Lui che è entrata in studio con il suo consueto balletto, indossando un abito bianco, corto e con una gonna ampia. Un look che ha scatenato l’ironia di Gerry Scotti. “Stiamo iniziando a indossare i prendisole – ha detto il conduttore -.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry ironizza sul vestito bianco di Samira Lui: “Io non posso” La Ruota della Fortuna, Samira Lui è irriconoscibile: Gerry Scotti scherza sul nuovo lookSeppur non più con gli ascolti record di qualche tempo fa – Affari Tuoi ha ultimamente riguadagnato terreno – La Ruota della... La Ruota della Fortuna, il vestito di Samira scatena Gerry. Lei non ci sta: “Vuoi litigare?”La Ruota della Fortuna continua ad andare regolarmente in onda anche durante la settimana sanremese.