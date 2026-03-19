A Los Angeles, una villa moderna in vetro e cemento ospita una serata con Dior, accompagnata da un dj set coinvolgente. Il direttore creativo Francis Kurkdjian ha dichiarato che la fragranza J’Adore Intense si rivolge alle nuove generazioni. La scena è arricchita dal profumo iconico della maison, creando un’atmosfera notturna tra musica e luci sulla città.

Tra i primi ospiti ad arrivare, Francis Kurkdjian, direttore creativo dei profumi di Dior, che si è ispirato a Rihanna per aggiungere intensità al sinuoso flacone: una scelta rara per Kurkdjian, che non lavora abitualmente con una musa in mente, ma è rimasto colpito dalla modernità dell’artista, e da come la sua grinta potesse intrecciarsi con un profumo dalla storia importante. «È il mio lavoro trovare modi di ribaltare e mettere insieme nuovi elementi per ridare vita a una fragranza. Per J'Adore Intense l’idea è stata quella di aggiungere al bouquet floreale una texture più mielata, arrivando alle sue sfaccettature più fruttate», racconta Kurkdjian. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Una notte stellata con Dior, a Los Angeles. Il direttore creativo Francis Kurkdjian: «J’Adore Intense parla alle nuove generazioni»

Articoli correlati

Pieter Mulier è il nuovo direttore creativo di Versace: ecco chi è lo stilista che ha lavorato da Dior e AlaïaVersace apre un nuovo capitolo della sua storia affidando la direzione creativa a Pieter Mulier, uno dei nomi più solidi e rispettati del fashion...

Debutta Ribalta Media, Francesco Giubilei direttore editoriale: “Uno sguardo alle nuove generazioni”Debutta Ribalta Media, nuovo progetto editoriale digitale dedicato all’informazione e al dibattito pubblico.