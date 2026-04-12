La Miss Adriatico Carolina D' Andrea in onda in questi giorni sulle reti Mediaset con uno spot
In questi giorni, la modella di Spoltore nota come Miss Adriatico è protagonista di uno spot pubblicitario trasmesso sulle reti Mediaset. Lo spot ufficiale di Acqua & Sapone viene mostrato durante i programmi principali di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. La sua presenza nel settore pubblicitario è legata a questa campagna promozionale. La campagna pubblicitaria coinvolge diverse reti televisive italiane, con la modella che appare in vari momenti degli show trasmessi.
In questi giorni la Miss Adriatico Carolina D'Andrea di Spoltore è impegnata sulle reti Mediaset nello spot ufficiale di Acqua & Sapone che accompagna i principali programmi di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. La modella, che ha festeggiato in questi giorni il 18esimo compleanno, ha trascorso due.🔗 Leggi su Ilpescara.it
La miss spoltorese Carolina D'Andrea a Roma per girare uno spot con il campione di nuoto Filippo MagniniUn'esperienza che non dimenticherà, assicura l'attuale Miss Adriatico che ha vissuto due giorni intensi per girare la pubblicità che sarà trasmessa...
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