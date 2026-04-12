La Miss Adriatico Carolina D' Andrea in onda in questi giorni sulle reti Mediaset con uno spot

In questi giorni, la modella di Spoltore nota come Miss Adriatico è protagonista di uno spot pubblicitario trasmesso sulle reti Mediaset. Lo spot ufficiale di Acqua & Sapone viene mostrato durante i programmi principali di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. La sua presenza nel settore pubblicitario è legata a questa campagna promozionale. La campagna pubblicitaria coinvolge diverse reti televisive italiane, con la modella che appare in vari momenti degli show trasmessi.