La miss spoltorese Carolina D' Andrea a Roma per girare uno spot con il campione di nuoto Filippo Magnini

La modella spoltorese Carolina D'Andrea, appena maggiorenne, ha trascorso due giorni a Roma per le riprese di uno spot televisivo presso gli studi Mediaset. La produzione coinvolge anche il campione di nuoto Filippo Magnini e lo spot verrà trasmesso sui canali Mediaset e Rai. L’attività si è svolta in occasione del suo diciottesimo compleanno.

Un'esperienza che non dimenticherà, assicura l'attuale Miss Adriatico che ha vissuto due giorni intensi per girare la pubblicità che sarà trasmessa sia in Rai che su Mediaset Un’esperienza che, ricorda l’organizzazione del concorso, le vincitrici vivono da alcuni anni proprio grazie all’evento che si appresta a festeggiare i 50 anni. “È stata una bellissima esperienza – racconta la giovane Miss -: un'emozione che ricorderò per tutta la vita. Ringrazio i miei genitori che mi sono stati sempre vicini, e sono pronta per vivere un'estate da madrina di un concorso a cui mi sento particolarmente legata". IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La miss spoltorese Carolina D'Andrea a Roma per girare uno spot con il campione di nuoto Filippo Magnini Articoli correlati Giorgia Palmas, la vacanza d’amore con Filippo Magnini spegne le voci di crisiNel panorama dello spettacolo italiano, Giorgia Palmas e Filippo Magnini rappresentano da sempre l'ideale di coppia discreta ed equilibrata,... Giorgia Palmas smentisce la crisi con Filippo Magnini in diretta tvA La Volta Buona la showgirl Giorgia Palmas chiarisce i rumor sulla coppia e ammette che discutere è normale quando… A La Volta Buona la showgirl...