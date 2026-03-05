Giornata della donna inaugurano due panchine rosse | Simbolo semplice ma significativo

In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, il Comune di Poggio Renatico ha inaugurato due panchine rosse nel centro del paese. Le panchine sono state posizionate in spazi pubblici e rappresentano un gesto simbolico contro la violenza sulle donne. L’evento ha coinvolto alcune autorità locali e cittadini, che hanno assistito alla cerimonia di presentazione.

In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, il Comune di Poggio Renatico promuove l'inaugurazione di due panchine rosse, simbolo di sensibilizzazione e impegno contro la violenza sulle donne. Il primo momento inaugurale si terrà domenica 8 alle 11 in piazza a Poggio Renatico, mentre il secondo appuntamento è previsto alle 12 a Coronella, nella piazza della chiesa, dove la panchina rossa è stata realizzata in collaborazione con l'associazione Quant'è bella Coronella. Una terza panchina rossa sarà inaugurata nella frazione di Gallo nelle prossime settimane, una volta conclusi alcuni eventi già programmati nell'area. "Le panchine rosse – dichiara Patrizia Alberici, assessora alle Pari opportunità di Poggio Renatico – rappresentano un segno semplice ma estremamente significativo.