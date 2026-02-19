Juventus Spezia Under 16 1-0 LIVE | Salvai la sblocca su punizione!

La Juventus Under 16 ha battuto lo Spezia 1-0 grazie a un gol di Salvai su punizione. La partita si è giocata oggi durante la diciottesima giornata del campionato 202526. Salvai ha preso la palla, ha calciato forte e preciso, lasciando di stucco il portiere avversario. Lo Spezia ha cercato di reagire, ma la difesa juventina ha resistito. Alla fine, i bianconeri hanno conquistato tre punti importanti in casa. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato, si rigioca dopo il 4-1: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 1-0: sintesi e moviola. 5? GOL DELLA JUVE- Salvai si procura e realizza una punizione splendida con il mancino. bianconeri subito in vantaggio 2? Prima sgroppata di Mazzotta, il laterale sprinta e va sul fondo: il suo cross arretrato trova un compagno ma poi sfuma il tiro di Tufaro 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Spezia Under 16 1-0 LIVE: Salvai la sblocca su punizione! Pagelle Juventus Spezia Under 16: gioia Salvai, Balbo in gol, Tufaro spumeggiante – VOTISalvai si diverte contro lo Spezia Under 16, segnando il gol della vittoria; il suo entusiasmo contagia la squadra. Inter Juventus Women 0-1 LIVE: sblocca subito Salvai sugli sviluppi di cornerSegui la diretta della partita tra Inter Women e Juventus Women, valida per la decima giornata di Serie A. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Infortunio dell'arbitro e sospensione forzata: il match sarà da ripetere; Pianeta Aquilotti: i risultati delle formazioni nazionali - Spezia Calcio; Ritorno degli ottavi di finale per U16 e U15; Under 16 Serie A-B – Risultati 17° giornata e classifiche aggiornate. juventus spezia under 16Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata del campionato 2025/26Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER15 ne rifila 7 allo #Spezia Le analisi sul match x.com Ieri sera in gol contro la Juventus, oggi al Picco ad assistere a Spezia-Frosinone. Pio non dimentica chi l'ha coccolato e fatto crescere tra i grandi. Che bella persona il nostro Pio! facebook