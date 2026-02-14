La partita tra Juventus e Spezia Under 15 si svolge oggi, dopo che il club bianconero ha deciso di migliorare il settore giovanile per preparare meglio i giovani talenti. La sfida si gioca allo Juventus Training Center, con i ragazzi che cercano di mettere in mostra le proprie capacità in vista delle prossime partite.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in trasferta anche il Modena, ospita lo Spezia nel match valevole per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 12:30 Migliore in campo Juve:. Juventus Spezia Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Spezia Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Spezia Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Juventus Under 15, un’altra prova di carattere per i ragazzi di Pecorari: solo vittorie nel 2026 per i classe 2011 bianconeri. Il focusJuventus Under 15, marcia infermabile nel 2026, con il Sassuolo sono 6 le gare di fila senza sconfitta: miglioramenti evidenti e la classifica si fa sempre più interessante. Le ultime Dopo l’impressio ... juventusnews24.com

