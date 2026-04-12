Juventus Pisa Under 15 LIVE | le formazioni ufficiali Novità Freyria e Villosio Laruccia confermato dietro alle punte

Alle ore 15, si è disputata la partita tra Juventus e Pisa Under 15, valida per la venticinquesima giornata del campionato 202526. Le formazioni ufficiali hanno visto alcune novità, tra cui l'inserimento di Freyria e Villosio, mentre Laruccia è stato confermato nel ruolo di dietro alle punte. La cronaca in tempo reale ha seguito i momenti salienti dell'incontro, con un focus su moviola, tabellino e risultato finale.

di Fabio Zaccaria Juventus Pisa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver perso contro il Cesena, ospita il Pisa a Vinovo nel match valevole per la venticinquesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Pisa Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 11:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Pisa Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Pisa Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Pisa Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Novità Freyria e Villosio, Laruccia confermato dietro alle punte Torino Juventus Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Cussotto torna titolare, attacco affidato a Laruccia e PaesantiKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE: doppio cambio per Pecorari. Freyria e Elliot in campoOpenda Juve, futuro deciso per il giocatore belga: ecco cosa accadrà a giugno fra lui e il club bianconero.