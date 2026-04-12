Vacanze di Natale del 1983, Bomber con Bud Spencer del 1982, Il ragazzo del Pony Express del 1986. La carriera cinematografica di Jerry Calà, tra i giurati della ventunesima edizione di Cortinametraggio, è affollata di mezzi speciali guidati sul set, anche per pochissimo, ma che sono diventati un simbolo. Dalla Innocenti De Tomaso Turbo, alla Dune Buggy fino alla Vespa legata a un aneddoto con Luca di Montezemolo. E poi le passioni private di Jerry, tutte inglesi: una Range Rover Vogue e una Mini Cabrio. Dal 30 aprile è di nuovo al cinema per un cameo nel nuovo film di Pupi Avati Nel tepore del ballo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jerry Calà: "La Mini Turbo di Vacanze di Natale? Mi hanno fatto scendere subito"

Jerry Calà: "La Mini Turbo di Vacanze di Natale? L'ho guidata per un metro"Vacanze di Natale del 1983, Bomber con Bud Spencer del 1982, Il ragazzo del Pony Express del 1986.

Insieme sul set di Professione vacanze, Jerry Calà ricorda commosso Maria Rita Parsi: “Mi ha salvato la vita”Jerry Calà ha condiviso un ricordo intenso e personale di Maria Rita Parsi, la celebre psicologa e psicoterapeuta scomparsa il 2 febbraio all’età di...