Sull’Iran le bombe di Stati uniti e Israele Il Golfo è nel caos

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi contro obiettivi in Iran, mentre il Golfo Persico si trova in uno stato di turbolenza crescente. Le operazioni sono state portate avanti senza nascondere la loro natura, anche se si è cercato di minimizzare l’impatto dei negoziati in corso. La regione rimane sotto pressione, con eventi che attirano l’attenzione internazionale e aumentano le tensioni nella zona.

Orizzonte di fuoco Duecento uccisi, tra questi quasi la metà sono alunne di una scuola. Teheran lancia missili contro le basi Usa, dal Qatar agli Emirati. Reza Pahlavi parla di «intervento umanitario», centinaia di attivisti invece chiedono di fermarsi Orizzonte di fuoco Duecento uccisi, tra questi quasi la metà sono alunne di una scuola. Teheran lancia missili contro le basi Usa, dal Qatar agli Emirati. Reza Pahlavi parla di «intervento umanitario», centinaia di attivisti invece chiedono di fermarsi Questa volta non è stata davvero una sorpresa per gli iraniani. La foglia di fico dei negoziati, pur sfruttando la reputazione del mediatore omanita, non era sufficiente a nascondere l’intenzione americana. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Raid Stati Uniti-Israele, l’Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo. Colpita la base di Ali al-Salem in Kuwait (che ospita soldati italiani)“Tutte le basi, le strutture e le risorse delle forze ostili nella regione saranno considerate obiettivi militari legittimi nell’ambito...

Voci da Teheran sotto le bombe: «Questa è la nostra battaglia finale». E dopo il panico la città precipita nel silenzioC'è chi festeggia i raid con balli e slogan contro la Repubblica islamica, e c'è già chi piange i figli morti ... corriere.it

USA e Israele attaccano l’Iran: guerra iniziata/ Video, bombe su Teheran, droni e missili su Tel AvivUSA e Israele hanno attaccato l'Iran, è iniziata la guerra tanto annunciata da Trump. Bombe su Teheran e missili anche su Tel Aviv ... ilsussidiario.net

Aprendo il Consiglio di Sicurezza straordinario di oggi sull'Iran, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha detto che "stiamo assistendo a una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L'azione militare comporta il rischio di in - facebook.com facebook

Stasera riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell’ #Onu sull’ #Iran #Teheran x.com