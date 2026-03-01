Dopo la vittoria dell'Inter contro il Genoa per 2-0, Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky e Dazn. Il centrocampista turco ha detto che la squadra si concentra solo su se stessa e ha menzionato un episodio in cui ha chiesto a Zielinski se potesse tirare un calcio di rigore.

Inter News 24 Calhanoglu dopo Inter Genoa ha parlato ai microfoni di Sky e Dazn per commentare il successo per 2-0 dei nerazzurri e il suo ritorno al gol. Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Genoa, esprimendo soddisfazione per la vittoria e riflettendo sul momento della squadra. Il turco ha anche parlato del rigore calciato da Zielinski, del suo adattamento alla squadra e della preparazione in vista del derby. RIGORE E ADATTAMENTO – «Zielinski e il rigore? Gli ho chiesto se volesse calciarlo, ma me l’ha lasciato. Sono contento di prendere pian piano il ritmo». LA MENTALITÀ PER IL DERBY – «Guardiamo solamente noi stessi, sicuramente vincere è sempre importante per dare positività al gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu dopo Inter Genoa: «Guardiamo solo noi stessi. Far tirare Zielinski? Gli ho chiesto se…»

Milan, Saelemaekers pre Parma: “Classifica? Guardiamo noi stessi. Leao e Pulisic incredibili”Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si...

Zielinski parla così dopo Cremonese Inter: «Contento per il gol. Se pesano gli 8 punti dal Milan? Dico questo…»di Redazione Inter News 24Zielinski parla alla Rai dopo la vittoria dell’Inter contro la Cremonese: ecco le parole del centrocampista nerazzurro Dopo...

Approfondimenti e contenuti su Inter Genoa.

Temi più discussi: Calhanoglu in gruppo: gioca Inter-Genoa? Convocato, in panchina? Le condizioni dopo l'infortunio; Inter, Calhanoglu torna ad allenarsi in gruppo: pronto al rientro contro il Genoa. Le news; Inter, Calhanoglu si candida per il Genoa. Possibili molte novità di formazione; Inter, come stanno Dumfries e Calhanoglu?.

Dimarco e Calhanoglu trascinano l’Inter: 2-0 al GenoaDopo l’eliminazione europea, i nerazzurri reagiscono e allungano in vetta grazie ai gol dell’esterno e del regista turco ... laziopress.it

Inter-Genoa 2-0: video, gol e highlightsL’aria di campionato fa bene all’Inter che dimentica l'eliminazione in Champions con il Bodo, batte il Genoa e vola momentaneamente a +13 sul Milan. Nerazzurri in dominio nel primo tempo: al 31’ un gr ... sport.sky.it

Primo tempo tra Inter e Genoa che si conclude sul risultato di 1-0 per i nerazzurri. La squadra di De Rossi sta patendo le più forti individualità interiste: su tutte quella di Federico Dimarco, autore del gol del vantaggio e giocatore totale per la squadra di Chivu. L - facebook.com facebook

SERIE A | L'Inter vince 2-0 a San Siro contro il Genoa nella 27ma giornata di campionato. #ANSA x.com