Italiani d’Africa incontro con l’autrice Alessandra Vigo alla Biblioteca di Storia

Alessandra Vigo ha parlato di “Italians in Africa” durante un evento alla Biblioteca di Storia, portando alla luce i motivi che l’hanno spinta a scrivere il suo libro. La scrittrice ha condiviso dettagli sulla sua esperienza di ricerca, durata diversi anni, e su come la biblioteca le abbia fornito materiali e supporto fondamentale. L’incontro si inserisce nel ciclo “...E la storia continua”, dedicato a autori che hanno frequentato assiduamente la biblioteca per approfondire le proprie ricerche e contribuire alla discussione storica.

".E la storia continua" è un ciclo di incontri che vede come protagonisti autori che per molti anni hanno frequentato la Biblioteca di Storia, utilizzandone attivamente i servizi e i prodotti, per portare avanti ed arricchire i loro lavori di ricerca. L'appuntamento del 18 febbraio alle ore 17 alla Biblioteca di Storia – Università di Padova (Via del Vescovado, 30) è con l'autrice Alessandra Vigo e il suo Italiani d'Africa (Viella, 2025). L'autrice sarà accompagnata durante la presentazione dalla prof.ssa Giulia Albanese e dal Prof. Filippo Focardi. Alessandra Vigo ha conseguito il dottorato di ricerca in Studi Storici presso l'Università degli Studi di Padova.