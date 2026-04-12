Il piano di Usa e Iran per aggirare Hormuz

Durante i negoziati tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, la marina americana ha iniziato a attraversare la parte dello stretto di Hormuz sotto il controllo dell’Oman, sebbene sia solo una formalità. La situazione riguarda un’area strategica per i flussi di petrolio e le rotte marittime internazionali, e il movimento delle navi statunitensi si inserisce in un contesto di tensioni tra le due nazioni.

Mentre sono in corso i negoziati fra Stati Uniti ed Iran in Pakistan, la marina americana inizia a navigare nella parte dello stretto di Hormuz situata sotto il controllo dell’Oman; anche se in realtà solo formalmente. L’Iran infatti minaccia di aver minato i fondali di quell’area e di non essere in grado di bonificarla. Appunto quello che avrebbero iniziato a fare gli americani ieri. Potrebbe essere il primo immediato risultato dei negoziati. Ufficialmente l’operazione è “non coordinata”. Ma è verosimile che gli Stati Uniti abbiano comunicato questa intenzione all’Iran nel corso dei faccia e faccia. Una bonifica quindi iniziata “in tempo reale”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il piano di Usa e Iran per aggirare Hormuz Iran, pipeline e corridoio Imec: la strategia del Golfo per aggirare il blocco a Hormuz(Adnkronos) – La minaccia di un controllo iraniano prolungato sullo Stretto di Hormuz sta spingendo i Paesi del Golfo a riesaminare i piani, finora... Usa-Iran, piano di pace in 15 punti: dal no al nucleare a Hormuz libero. Teheran: “Negoziamo solo con JD Vance”Roma – Il presidente Usa, Donald Trump, canta vittoria e parla di un “grosso regalo” ricevuto dagli iraniani su petrolio e gas. Il Folle Piano per Aggirare lo Stretto di Hormuz