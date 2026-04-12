Nella nuova settimana de Il Paradiso delle Signore, i personaggi principali si troveranno ad affrontare cambiamenti importanti: Agata deciderà di rimanere a Milano, mentre Matteo partirà per Londra. La trama si concentra sui loro spostamenti e sulle conseguenze di queste scelte, che influenzeranno le dinamiche tra i protagonisti. Gli episodi andranno in onda su Rai Uno dal 13 al 17 aprile, offrendo nuovi sviluppi nelle vicende del negozio e delle relazioni dei personaggi.

Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 13 al 17 aprile? Nel corso dei prossimi episodi vedremo Caterina incerta sui bozzetti da inviare all’ALMAT, Agata prendere una decisione sofferta e Matteo pronto a recarsi a Londra per scoprire qualcosa sulla madre di Ettore Marchesi. Scopriamo insieme cosa ci attende. Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Caterina segue i consigli di suo padre. Caterina è ansiosa di presentare i suoi bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, ma al tempo stesso vuole ottenere il massimo da questa opportunità. Decide quindi di chiedere consiglio a suo padre.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: Agata resta a Milano, Matteo parte per Londra

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Agata svela il suo segreto a MimmoNuovi turbamenti arrivano al Paradiso delle Signore 10: Agata finalmente apre il suo cuore a Mimmo e svela cosa la rende così inquieta.