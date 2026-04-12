Nelle puntate dal 13 al 17 aprile 2026 de Il Paradiso delle Signore 10, Agata decide di confidarsi con Mimmo, rivelandogli un segreto che la riguarda. La protagonista mostra un cambiamento nel suo comportamento, mentre si apre su un aspetto personale che fino ad ora aveva nascosto. La scena si svolge in un momento di intimità tra i due, portando a una svolta nella narrazione della soap.

Nuovi turbamenti arrivano al Paradiso delle Signore 10: Agata finalmente apre il suo cuore a Mimmo e svela cosa la rende così inquieta. Come reagirà il ragazzo? Rosa intanto riceve una brutta notizia e Johnny ascolta qualcosa che non avrebbe dovuto. Ecco cosa succederà nella soap di Rai 1 dal 13 al 17 aprile 2026: le anticipazioni. Il grande magazzino milanese torna a essere il centro degli intrecci sentimentali e lavorativi, ma anche delle trame più segrete dei suoi protagonisti. Nelle puntate in onda dal 13 al 17 aprile 2026 Il Paradiso delle Signore torna sui nodi lasciati in sospeso nei giorni scorsi, su tutti il segreto di Agata che sembra turbarla in modo profondo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Agata svela il suo segreto a Mimmo

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: ritorna Agata ma con un segretoVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso delle Signore (@_.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Agata e Mimmo lasciano Milano?Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore.