Nel pomeriggio di sabato 12 aprile, un’artista nota per la sua presenza sui social ha condiviso con i follower di aver avuto un malore improvviso. In seguito a questa comunicazione, si sono susseguite voci e speculazioni riguardo al suo stato di salute. La cantante, nota per la sua carriera nel settore musicale e televisivo, è successivamente tornata sulla scena, senza però fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del ricovero.

Ore di preoccupazione per Elettra Lamborghini, che nel pomeriggio di sabato 12 aprile, ha raccontato ai suoi follower di aver accusato un malore improvviso. La situazione si è rivelata più seria del previst o, tanto da rendere necessario il ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma. Attraverso alcune storie su Instagram, la cantante ha spiegato di essere stata colpita da una cistite particolarmente aggressiva, definendola una delle più dolorose mai affrontate. Le immagini condivise, che la ritraevano su un letto d’ospedale con la flebo, hanno subito allarmato i fan. Il dolore intenso e la debolezza generale hanno messo seriamente in dubbio la sua partecipazione alla puntata serale di Canzonissima, prevista in diretta su Rai1.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il mistero del ricovero (e del ritorno in scena) di Elettra Lamborghini. Cosa è successo

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