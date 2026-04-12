Il miglior action rpg del 2025 è in offerta farselo scappare sarebbe un crimine

Un popolare action RPG del 2025 è attualmente in promozione, offrendo ai giocatori un'opportunità da non perdere. Tuttavia, anche con recensioni positive e un buon riscontro di pubblico, non sempre le performance commerciali corrispondono alle aspettative. Recentemente, un caso legato a un titolo molto atteso ha coinvolto questioni legali e dispute di proprietà intellettuale, attirando l'attenzione di addetti ai lavori e appassionati.

A volte fare un ottimo lavoro non basta a garantire il successo ad un gioco, il “Caso Khazan” è solo l’ultimo di una lunga serie di progetti con alto potenziale ed elevato valore produttivo che viene snobbato a causa di una mancata copertura mediatica e probabilmente di un marketing meno a fuoco rispetto al progetto in sé. Questo è stato il mese di Crimson Desert, action rpg divisivo che ha fatto parlare inizialmente per via delle lamentele degli acquirenti – alcune legate agli effettivi problemi del gioco altre semplicemente alle ormai consuete aspettative fuori fuoco della platea giocante – e successivamente per un repentino percorso di redenzione da parte degli sviluppatori, in grado di raddrizzare il tiro in poche settimane.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Il miglior action rpg del 2025 è in offerta, farselo scappare sarebbe un crimine Sledgehammer Games di Call of Duty pare al lavoro su un action RPGSledgehammer Games, studio noto soprattutto per il suo ruolo centrale nello sviluppo di Call of Duty, potrebbe essere impegnato su un progetto molto...