Sledgehammer Games, noto per il suo contributo alla serie Call of Duty, sembra essere coinvolto in un nuovo progetto che si distingue dal suo classico genere. Si tratta di un action RPG ancora senza dettagli ufficiali, che potrebbe rappresentare una nuova direzione per lo studio. Questa ipotesi ha suscitato interesse tra gli appassionati, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sullo sviluppo di questo titolo.

Sledgehammer Games, studio noto soprattutto per il suo ruolo centrale nello sviluppo di Call of Duty, potrebbe essere impegnato su un progetto molto diverso dal solito: un action RPG non ancora annunciato. La notizia sorprende perché il team è tradizionalmente inserito nella rigida rotazione annuale del franchise, ragion per cui se confermata indicherebbe un cambio di strategia significativo. E potrebbe anticipare una fase di sperimentazione più ampia per Activision. L’informazione nasce dall’analisi del profilo professionale di Ben Wanat, senior creative director di Sledgehammer Games, che nel suo curriculum cita il lavoro su un action RPG non annunciato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Sledgehammer Games di Call of Duty pare al lavoro su un action RPG

