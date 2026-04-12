Ibiza Altea, modella italoamericana, ha perso il compagno in un incidente stradale avvenuto il 5 agosto 2020 vicino a Vicenza. La donna ha condiviso il dolore per la scomparsa di Davide Pilotto, padre di suo figlio Angel. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media, portando alla luce la vicenda di una famiglia che affronta una perdita improvvisa e dolorosa.

La modella italoamericana Ibiza Altea ha vissuto il dramma della perdita del compagno, Davide Pilotto, morto il 5 agosto 2020 in un incidente stradale vicino a Vicenza. La tragedia è avvenuta quando il figlio della coppia, Angel Gabriel, aveva appena sei mesi. Nel gennaio del 2025 sono state riaperte le indagini. In auto con Davide Pilotto c’era un’amica, Camilla Marcante, che risulta ora a processo per omicidio stradale. A distanza di anni, Ibiza ha spiegato più volte che quel lutto non è mai stato davvero superato. In alcune risposte ai follower su Instagram ha raccontato di aver imparato semplicemente ad andare avanti, soprattutto per il bene del figlio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il dolore di Ibiza Altea per il compagno morto in un incidente, chi era Davide Pilotto (papà di suo figlio Angel)

Chi era Davide Pilotto, il compagno di Ibiza Altea morto in un incidente nel 2020: età, storia d’amore e vita privataDietro il sorriso luminoso di Ibiza Altea, oggi protagonista del Grande Fratello Vip e volto sempre più noto tra social e televisione, si nasconde...