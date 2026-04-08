Dopo 17 anni di chiusura, il Castello di Montefiore, situato nella frazione omonima di Recanati in provincia di Macerata, riaprirà le sue porte con eventi dedicati a tornei e rievocazioni storiche. La riapertura è prevista per il fine settimana di sabato 11 e domenica 12 aprile, e l’iniziativa coinvolge diverse attività che ripropongono l’atmosfera medievale del castello.

Il Castello di Montefiore, situato nella frazione omonima di Recanati in provincia di Macerata, riaprirà le sue porte sabato 11 e domenica 12 aprile dopo essere rimasto chiuso per 17 anni. L’operazione di recupero è stata resa possibile tramite l’impiego di risorse provenienti dal Pnrr. La torre del complesso, che rappresenta il cuore dell’edificio, sarà nuovamente accessibile attraverso percorsi guidati. Il percorso di rinnovamento della struttura era iniziato nel 2009, quando erano emersi dei problemi legati alla stabilità del monumento. Un weekend tra storia medievale e partecipazione attiva. Le giornate dell’11 e 12 aprile trasformeranno l’area circostante in un palcoscenico vivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castello di Montefiore: riapre dopo 17 anni tra tornei e rievocazioni

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