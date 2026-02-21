Violenza sugli insegnanti ancora un caso | genitore picchia maestra davanti alla scuola Il sindaco | Fatto inaccettabile

Un genitore avrebbe aggredito fisicamente una docente di un istituto comprensivo di Pachino, in provincia di Siracusa, nella mattinata di venerdì 20 febbraio. La notizia è diventata di dominio pubblico attraverso un post pubblicato dal sindaco Giuseppe Gambuzza sui canali social del Comune. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Piacenza, genitore aggredisce a pugni la maestra davanti alla figlia: indaga la PoliziaQuesta mattina a Piacenza un genitore ha colpito con dei pugni la maestra della figlia davanti agli occhi di tutti.

?Papà picchia la maestra della figlia: «Devo portarla via», poi l'aggressione a spintoni e pugni davanti alla bambinaA Piacenza un genitore ha aggredito la maestra di sua figlia davanti a scuola.

