Durante un'intervista a Dazn, Hernanes ha commentato le prestazioni di Boga, sottolineando come il giocatore abbia mostrato qualità e personalità in campo. Ha evidenziato il suo modo di farsi trovare pronto e di sfruttare le occasioni che gli sono capitate. Hernanes ha anche elogiato la capacità di Boga di adattarsi alle situazioni e di mettere in pratica le sue competenze durante le partite.

di Francesco Spagnolo Hernanes ai microfoni di Dazn esalta Boga ricordando come il giocatore è stato molto bravo a farsi trovare pronto e a sfruttare le occasioni. Il campionato della Juventus vive di momenti di svolta, e quello attuale porta senza dubbio la firma di Jérémie Boga. L’attaccante franco-ivoriano si è confermato ancora una volta il mattatore assoluto dei bianconeri, firmando un gol fortunoso ma pesantissimo che ha garantito tre punti fondamentali nella corsa verso un piazzamento nella prossima Champions League. Questa prestazione non è passata inosservata agli occhi dei grandi ex, tra cui spicca l’analisi tecnica di Hernanes, indimenticato centrocampista brasiliano che ha vestito la maglia della Vecchia Signora con eleganza e professionalità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Hernanes esalta Boga: «Sta dimostrando qualità e personalità. E’ stato bravo a fare una cosa»

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