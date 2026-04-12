Grazia e Mattia | progetti per l’estate? Parla lui

Grazia e Mattia sono al centro dell’attenzione dopo il loro soggiorno nella Casa più spiata d’Italia. Ora si parla dei loro piani per l’estate, con attenzione alle iniziative e alle attività che intendono intraprendere. Mentre si susseguono le speculazioni, è lui a rilasciare dichiarazioni sui progetti futuri, lasciando intendere cosa potrebbe aspettarsi nei prossimi mesi. La loro presenza nel reality ha portato a molte discussioni, ora si attende di scoprire cosa faranno fuori dal contesto televisivo.

Grazia e Mattia inarrestabili: progetti per l’estate? Parla lui. Dopo i riflettori accesi della Casa più spiata d’Italia, la vera sfida comincia fuori. E per Grazia e Mattia, protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, l’estate non è solo una stagione: è un banco di prova. Nessuna corsa a etichettare il rapporto. Grazia e Mattia stanno scegliendo una strada più lenta, fatta di piccoli passi e libertà reciproca. Leggi anche Elisabetta Gregoraci, la speciale e dolce dedica a Flavio Briatore Tra viaggi improvvisati, giornate al mare e qualche progetto lavorativo che li vedrà – forse – anche insieme, i due ex gieffini stanno costruendo una quotidianità nuova.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Grande Fratello, Grazia e Mattia stanno insiemeRoma, 31 gennaio 2026 - E alla fine, zitta zitta, Grazia Kendi aveva ragione: Mattia Scudieri era davvero attratto da lei.

Mattia e Grazia ammaliano, come procede la loro storia d’amoreQuando si spengono le luci della Casa, l’amore smette di essere un reality e diventa una scelta quotidiana.

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