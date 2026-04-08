Gran Prix Kinder di fioretto giovanile i migliori under 14 nazionali sulle pedane del PalaCasali

Da anconatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Club Scherma Ancona ha ricevuto l’incarico dalla Federazione Italiana Scherma di organizzare la seconda tappa del Gran Prix Kinder “Joy of Moving” FM-FF, dedicata agli atleti under 14. La competizione si terrà nel fine settimana del 11 e 12 aprile 2026 al PalaCasali, coinvolgendo i migliori giovani schermidori italiani in una gara di livello nazionale. L'evento rappresenta una tappa significativa del circuito giovanile di fioretto.

ANCONA – Il Club Scherma Ancona, è stato chiamato dalla Federazione Italiana Scherma a organizzare, per sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, la 2a Prova Under 14 del Gran Prix Kinder “Joy of Moving” FM-FF, una gara importante in ambito nazionale. Si tratta della seconda tappa, dopo quella di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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