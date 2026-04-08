Gran Prix Kinder di fioretto giovanile i migliori under 14 nazionali sulle pedane del PalaCasali
Il Club Scherma Ancona ha ricevuto l’incarico dalla Federazione Italiana Scherma di organizzare la seconda tappa del Gran Prix Kinder “Joy of Moving” FM-FF, dedicata agli atleti under 14. La competizione si terrà nel fine settimana del 11 e 12 aprile 2026 al PalaCasali, coinvolgendo i migliori giovani schermidori italiani in una gara di livello nazionale. L'evento rappresenta una tappa significativa del circuito giovanile di fioretto.
ANCONA – Il Club Scherma Ancona, è stato chiamato dalla Federazione Italiana Scherma a organizzare, per sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, la 2a Prova Under 14 del Gran Prix Kinder “Joy of Moving” FM-FF, una gara importante in ambito nazionale. Si tratta della seconda tappa, dopo quella di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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