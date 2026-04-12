Gas Descalzi | Necessario sospendere bando Russia che scatterà il 1 gennaio 2027??

Un dirigente ha affermato che sarebbe opportuno sospendere il bando previsto per il 1 gennaio 2027, relativo a 20 miliardi di metri cubi di gas provenienti dalla Russia. La dichiarazione si concentra sulla necessità di questa sospensione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali conseguenze di tale decisione. La questione riguarda quindi la gestione delle forniture di gas provenienti dall’estero e le future strategie energetiche.

(Adnkronos) – “Sul gas penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il 1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di metri cubi che vengono dalla Russia”. Lo dichiara l’Ad di Eni Claudio Descalzi a margine dell’intervento alla Scuola di formazione politica della Lega, oggi a Palazzo Rospigliosi a Roma. “La flessibilità sulla rete la dà il gas, non le rinnovabili e neanche il nucleare che non abbiamo – aggiunge – di gas ne abbiamo bisogno e bisogna rendersi conto di queste cose. Abbiamo una società che vive con questo gas. Quindi, secondo me sul gas è necessario rivedere” il bando russo. —[email protected] (Web Info) Aldo Torchiaro: “Ignoti entrati in casa mia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Descalzi (Eni): "Necessario sospendere il bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono...

Descalzi: "Sospendere bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono...