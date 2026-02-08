Questa sera su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Come sempre, ci saranno ospiti e temi caldi da affrontare, pronti a catturare l’attenzione del pubblico. La trasmissione torna dopo una settimana di pausa, con un’ora di dibattiti e confronti diretti.

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 febbraio 2026. Questa sera, domenica 8 febbraio 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 febbraio 2026. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 8 febbraio 2026

Approfondimenti su Fuori dal Coro

Questa sera, su Rete 4, torna Fuori dal Coro con Mario Giordano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fuori dal Coro

Argomenti discussi: Anticipazioni tv della settimana: arriva L’invisibile con Lino Guanciale e Only Fun con Belen Rodriguez; Anticipazioni della settimana: torna Cuori 3 con Pilar Fogliati e poi tante miniserie come Morbo K e Colpa dei sensi; A Fuori dal Coro prosegue l’inchiesta sulle spose bambine; Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 1 febbraio 2026 - TPI.

Oggi, domenica primo febbraio, nuovo appuntamento con Fuori dal coro, in onda in prima serata su Retequattro, con Mario GiordanoTesto… tratto, da www.agenziagiornalisticaopinione.it! Oggi, domenica primo febbraio, nuovo appuntamento con Fuori dal coro, in onda in prima serata su Retequattro, con Mario Giordano. Ci sarà un nu ... messinamagazine.it

Fuori dal coro, mamma Laura replica all'Ulss: «Vi racconto la mia verità»Dura risposta alle dichiarazioni del direttore generale dell'Ulss 2 che, mercoledì 4 febbraio, aveva annunciato l'intenzione di sporgere denuncia contro la trasmissione di Rete 4. «Falsità nelle sue p ... trevisotoday.it

Mario Giordano vi aspetta con “Fuori dal coro”, stasera in prima serata su #Rete4 facebook