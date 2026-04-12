Fiorentina la nuova mostra di Simone Perini | 80 nostalgia di quel giglio

Da lunedì 13 a mercoledì 15 aprile, presso Villa Arrivabene nel Quartiere 2 di Firenze, si terrà una mostra dedicata alla Fiorentina degli anni Ottanta. L’esposizione è curata dal collezionista Simone Perini, noto come “Miccia”, e sarà aperta dalle 9 alle 13 e nel primo pomeriggio dalle 14. L’evento si concentra sulla storia e sui ricordi di quel periodo legato alla squadra.

Firenze, 12 aprile 2026 – Alla Fiorentina degli anni Ottanta è dedicata la mostra del grande collezionista Simone Perini (detto “Miccia“) che si terrà a Villa Arrivabene (in piazza Alberti, sede del Quartiere 2) da lunedì 13 a mercoledì 15 aprile, con orario 9-13 e 14.30-17. La mostra, che sarà inaugurata ufficialmente lunedì 13 alle 10.30, propone una straordinaria raccolta di maglie, figurine, gadget, foto, dischi, cartoline, borse e oggettistica varia degli anni ’80. Tutto con il famoso giglio “alabardato“ (o “accapponato“ secondo i più critici), innovazione voluta dai Pontello come la sostituzione dello storico inno cantato da Narciso Parigi con un testo più moderno (ma non per questo più bello)e un ritmo sudamericano non proprio entusiasmante.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, la nuova mostra di Simone Perini: “80 nostalgia di quel giglio” Dipingere la disabilità con i colori dell’anima: mostra itinerante al centro Arte PeriniFino a giovedì 2 aprile il Centro Arte Perini (Cap) di Castelvetro accoglie la mostra itinerante di Loredana Fantato, Dipingere la disabilità con i... Simone Inzaghi e la nostalgia dell’Italia: l’ex tecnico dell’Inter tra i papabili per la panchina azzurradi Alberto PetrosilliSimone Inzaghi è tra i papabili a raccogliere l’eredità di Rino Gattuso come CT dell’Italia: l’ex Inter ha nostalgia dell’Italia...