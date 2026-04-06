La Fieste de Patrie dal Friûl te Basse continuano le manifestazioni

Il 10 aprile prenderanno il via diverse iniziative legate alla Festa della Patria dal Friuli, organizzate dallo Sportello per la lingua friulana e da varie associazioni e enti regionali. Le manifestazioni coinvolgono i Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di Nogaro. Il programma prevede eventi e attività volte a celebrare e promuovere la cultura friulana nella zona.

Amici di Maria De Filippi, top e flop terza puntata del Serale. Le pagelle La prima manifestazione sarà a Porpetto, venerdì 10 aprile, alle 18.00, nella Sala Civica, verrà presentato il libro Ce vitis tai cjamps! di Enos Costantini che dialogherà con Ivana Battaglia. Nella stessa giornata, a Carlino, alle 20.30, al Centro Civico Latteria Turnaria ci sarà l' incontro con il cantautore friulano Lino Straulino, alla scoperta della musica friulana con Musine dai ciants in un viaggio pieno di passione e di curiosità alla ricerca delle peculiarità della musica friulana, scoprendo formule e modelli che vengono da un passato remoto ma che ancora oggi possono essere usati per scrivere, suonare e cantare musica propriamente friulana. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Fieste de Patrie dal FriûlIl 12 aprile, nel 50° dal sisma del Friuli, i 949 anni dalla costituzione dello Stato patriarcale saranno celebrati ad Artegna e Montenars, casa di... La Fieste de Patrie dal Friûl nella BassaIn occasione della Festa de Patrie dal Friûl, molti sono i comuni che organizzano eventi per ricordare lo Stato autonomo friulano, celebre per il suo... Temi più discussi: Fieste de Patrie dal Friûl, perché oggi si celebra la Festa della Patria del Friuli; Fieste de Patrie dal Friûl all'edizione numero 49, aprile 2026; Buine Fieste de Patrie dal Friûl; Fieste de Patrie dal Friûl 2026. Fieste de Patrie dal Friûl: bandiera issata sul Castello, al via le celebrazioniUDINE - Si è svolta questa mattina in piazza Libertà la cerimonia ufficiale dell’alzabandiera in occasione della Fieste de Patrie dal Friûl, momento simbolico che ha richiamato autorità cittadine, ... nordest24.it Fieste de Patrie, in cima al castello una delle bandiere più antiche d'EuropaAlla cerimonia dell'alzabandiera hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni politiche e culturali del territorio. Venanzi: Dal terremoto di 50 anni fa nacque il nuovo Friuli. In occasione de ... udinetoday.it La maglia dell'Udinese è giunta anche in Canada. Per la Fieste de Patrie dal Friûl il presidente della Federazione dei Fogolârs del Canada ha portato i simboli del Friuli nella downtown di Toronto, Toronto è la capitale della regione dell'Ontario e qui ha sede il facebook Il mio Fiuli. Buona Fieste de Patrie dal Friûl! Ph: Roberto Pedi x.com