Fabregas a DAZN | Orgoglioso dei miei ragazzi abbiamo dimostrato di poter competere con i migliori Tatticamente non svelo nulla per un motivo

Dopo la partita contro l’Inter, il tecnico del Como ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dai suoi giocatori e ha affermato che la squadra ha dimostrato di poter competere con le avversarie più forti. Ha inoltre evitato di condividere dettagli tattici, motivando la scelta con ragioni di riservatezza. Le sue parole sono arrivate nel breve momento successivo alla sfida.

di Alberto Petrosilli Fabregas, tecnico del Como, ha parlato nell’immediato post-partita della sfida di questa sera persa contro l’Inter: le dichiarazioni. Il Sinigaglia ha regalato una delle partite più spettacolari della stagione, terminata con un pirotecnico 3- 4 a favore dell’ Inter di Cristian Chivu, che vola a 75 punti. Nonostante la sconfitta, Cesc Fabregas si è presentato ai microfoni di DAZN con il volto di chi è consapevole di aver spaventato la capolista, mettendo in mostra un calcio coraggioso e di personalità. PAROLE – « Non so a che posto siamo in classifica, non la guardo mai: oggi la mia squadra mi ha dimostrato di essere capace e di avere voglia e coraggio.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabregas a DAZN: «Orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo dimostrato di poter competere con i migliori. Tatticamente non svelo nulla per un motivo» Carraro: "Abbiamo dimostrato di poter competere a quel livelloIl mondo della pallavolo si arricchisce di eventi di rilievo, dai playoff delle competizioni nazionali alle sfide internazionali, passando per i... Leggi anche: Hockey ghiaccio, Jalonen orgoglioso degli azzurri: “Abbiamo dimostrato di poter giocare con squadre più forti”