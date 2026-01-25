Il ritorno di “Striscia la notizia – La voce della presenza” su Canale 5 segna una nuova fase per il celebre tg satirico di Antonio Ricci. Con cinque puntate, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, lo spettacolo prosegue la tradizione di commentare con ironia e leggerezza gli eventi di attualità. La prima puntata, andata in onda il 22 gennaio, ha suscitato commenti sui social, confermando l’importanza di un’informazione brillante

Giovedì 22 gennaio ha debuttato in prima serata “Striscia la notizia – La voce della presenza”. Il tg satirico di Antonio Ricci è tornato su Canale 5 con una nuova collocazione in palinsesto con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La prima puntata ha ottenuto una share del 18.61% e 2.783.000 spettatori total i. “L’esperimento è riuscito. Per quanto riguarda i dati d’ascolto, – ha detto Ricci – l’obiettivo indicato da Pier Silvio Berlusconi, quando mi ha proposto di fare la prima serata, era quello dei due milioni e mezzo di spettatori, e lo abbiamo superato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bisogna dire che se finisce in un incidente, sotto una moto, Nuzzi può solo che migliorare! Mica peggiora”: la battuta di Ezio Greggio scatena i commenti social

