Emil Banca il derby vale doppio I rossoblù sognano la promozione
In vista del derby, Emil Banca punta a ottenere una vittoria importante per avvicinarsi alla promozione in serie A. I rossoblù cercano di consolidare la loro posizione, mentre Pieve tenterà di sorprendere i cugini con l’obiettivo di evitare l’ultimo posto. La partita potrebbe rappresentare un passaggio chiave per entrambe le squadre, con Emil Banca determinata a fare un passo decisivo.
Pieve proverà a fare lo scherzo ai cugini, l’Emil Banca cercherà di fare il penultimo, forse decisivo, passo verso la serie A. Come in ogni finale thrilling che si rispetti, il penultimo turno del campionato di serie B di rugby mette l’una di fronte all’altra le due formazioni bolognesi, in un derby che unisce, la rivalità storica della squadra di provincia che affronta quella della città, rivalità familiari Andrea Balsemin tecnico del Bologna contro il padre Adriano presidente di Pieve, ma anche importanti risvolti di classifica. E’ un derby dalle mille emozioni e che si annuncia come una vera battaglia sportiva quello in programma alle 15,30 allo Sgorbati di Pieve di Cento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Rugby serie b, VITTORIA all’ultimo assalto per i rossoBlù GUIDATI IN PANCHINA DA BALSEMIN. Il derby emiliano sorride all’Emil Banca, Pieve a testa altaE’ stato un derby da cuori forti, bello, equilibratissimo e deciso all’ultimo assalto.
Leggi anche: Rugby serie B: il tecnico rossoblù dopo il primato. "Ci attendono alcune finali da vincere. La prima contro Pieve dove è il presidente è mio padre Adriano». Balsemin: "L’Emil Banca in serie A, tocca solo a noi»