Nel derby emiliano di rugby, l’Emil Banca Bologna ha conquistato una vittoria di misura contro Pieve, 29-27, all’ultimo momento. La partita, equilibrata e intensa, è stata decisa negli ultimi minuti. Guidati in panchina da Balsemin, i rossoBlu hanno dimostrato determinazione e compattezza, portando a casa un risultato importante contro una squadra orgogliosa. Un match che ha confermato il valore delle due formazioni in questa fase della stagione.

E’ stato un derby da cuori forti, bello, equilibratissimo e deciso all’ultimo assalto. Vince l’ Emil Banca Bologna che supera 29-27 un orgoglioso Pieve a cui è mancata solo la zampata finale per un risultato che non avrebbe fatto una piega. Si impone con merito il Bologna che ha avuto la forza di crederci fino alla fine e di conquistare una vittoria che, visti gli altri risultati, vittoria del Bergamo sull’ex capolista Rovato, porta l’Emil Banca al secondo posto a -1 dalla nuova capolista Brixia e con 1 punto di vantaggio su Rovato e Bergamo. Nella sfida del Bonori, giocata davanti a una buona cornice di pubblico, considerato anche il tempo inclemente l’onore va quondi ai vincitori, ma anche ai vinti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rugby serie b, VITTORIA all’ultimo assalto per i rossoBlù GUIDATI IN PANCHINA DA BALSEMIN. Il derby emiliano sorride all’Emil Banca, Pieve a testa alta

Leggi anche: Rugby serie B: una domenica agrodolce per le due formazioni bolognesi. Emil Banca, una vittoria di rigore. Il Pieve lotta, ma alla fine cede

Rugby serie B: campionato riaperto, rossoblù a -3 dalla vetta. Marzocchi, prova mostruosa. L’Emil Banca supera Rovato

L’Emil Banca Rugby, nel campionato di Serie B, ha conquistato una vittoria importante a Rovato, superando gli avversari 27-28. La prestazione dei rossoblù, guidati da Andrea Balsemin, permette loro di ridurre a tre punti il distacco dalla vetta della classifica, riaprendo così le possibilità di lotta per la promozione. La partita ha evidenziato la determinazione e il valore della squadra in un momento cruciale della stagione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Rugby serie b, VITTORIA all’ultimo assalto per i rossoBlù GUIDATI IN PANCHINA DA BALSEMIN. Il derby emiliano sorride all’Emil Banca, Pieve a testa alta - E’ stato un derby da cuori forti, bello, equilibratissimo e deciso all’ultimo assalto. sport.quotidiano.net