Il primo ministro ungherese ha espresso la sua intenzione di vincere dopo aver partecipato alle votazioni a Budapest. Durante un breve intervento ai giornalisti, ha dichiarato di essere presente per ottenere la vittoria. Le elezioni parlamentari si stanno svolgendo nel paese, con i cittadini che sono chiamati a esprimere le proprie preferenze. La giornata di voto si è svolta senza segnalazioni di problemi rilevanti.

(LaPresse) “ Sono qui per vincere ”. Con queste parole il primo ministro ungherese Viktor Orbán si è rivolto ai media dopo aver votato a Budapest, nel giorno delle elezioni parlamentari. Orbán ha definito la campagna elettorale “un grande momento nazionale dalla nostra parte”, ringraziando attivisti e sostenitori per il lavoro svolto nelle ultime settimane. I seggi elettorali in Ungheria hanno aperto alle 6 del mattino, ora locale, e resteranno aperti fino alle 19. Il voto si svolge in un clima di forte attenzione internazionale e con un’alta partecipazione attesa. Nella stessa giornata, anche il principale sfidante del premier, Péter Magyar, si è recato alle urne a Budapest, quasi in contemporanea con Orbán ma in un seggio diverso.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni Ungheria, Orbán vota: “Sono qui per vincere”

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