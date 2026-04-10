L’assemblea di Lega si riunisce per scegliere il nuovo presidente della FIGC, un passaggio fondamentale dopo l’uscita di Gravina. Tra i club di Serie A si fa avanti un nome che sembra avere più chance di essere eletto. La decisione verrà presa durante questa assemblea, che rappresenta un momento cruciale per il futuro della federazione. La votazione definirà chi guiderà la federazione nei prossimi anni.

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© Calcionews24.com - Elezioni FIGC: Assemblea di Lega decisiva per il post-Gravina. C’è un nome in pole position che si fa largo tra i club di Serie A!

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