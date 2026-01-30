Sanremo 2026 Elettra Lamborghini canta Voilà Testo e di cosa parla la canzone

Elettra Lamborghini torna sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026, questa volta per cantare Voilà. La cantante porta con sé tutta la sua energia e il suo stile, senza pensare alla classifica. Nelle sue apparizioni passate, come co-conduttrice o artista, ha sempre fatto parlare di sé per la sua presenza carismatica e per quell’atmosfera di festa che sa creare. Questa sera, con il suo modo diretto e senza fronzoli, si prepara a conquistare ancora una volta il pubblico.

Elettra Lamborghini a Sanremo non è mai stata una questione di classifica. Nelle sue esperienze al Festival, sia come cantante che come co-conduttrice, ha portato sul palco dell’Ariston energia, ironia e voglia di divertirsi, lasciando il segno soprattutto per la sua presenza e per l’atmosfera che è riuscita a creare. Oggi torna a Sanremo 2026 con la stessa leggerezza e con una consapevolezza diversa, pronta a rimettere al centro il piacere di stare sul palco e di condividere la sua Voilà. Elettra Lamborghini, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”. Con Voilà, Elettra Lamborghini torna a Sanremo 2026 portando sul palco dell’Ariston una canzone che punta dritta alla leggerezza e al piacere di stare bene. 🔗 Leggi su Dilei.it

