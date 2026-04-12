E' il giorno di Trapani-Salernitana | può essere l' ultima gara di Iervolino da patron granata

Oggi si gioca la partita tra Trapani e Salernitana, un match che potrebbe segnare l’ultima presenza di Iervolino come patron della squadra granata. Nella giornata si ricordano anche i sedici anni dalla morte di un noto leader della curva Sud, a cui è dedicato il settore ultras. Circa trecento tifosi ultras arriveranno in Sicilia per assistere alla partita e rendere omaggio alla memoria del loro punto di riferimento.

E' il giorno di Trapani-Salernitana. E' il giorno di Carmine Rinaldi, Siberiano. In memoria del compianto leader della curva Sud che porta il suo nome, a sedici anni dalla sua scomparsa, circa trecento ultras saranno in Sicilia oggi per sostenere la squadra granata. Potrebbe essere l'ultima gara.🔗 Leggi su Salernotoday.it Compleanno da patron granata: Iervolino spegne la candeline, la Salernitana resta in venditaDopo la frenata con Rufini, socio unico di Antarees Srl, sono stati allacciati nuovi contatti con Giovanni Lombardi, imprenditore attivo nel settore... Futuro granata: ore decisive per la cessione della Salernitana da Iervolino a RufiniDomani sono previste le dimissioni del CdA di Salerno Coast Investment, mercoledì il rogito notarile sancirà il definitivo passaggio di quote...