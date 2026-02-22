Diretta gol Serie A LIVE | vittoria della Dea contro il Napoli! Alle 18 Milan Parma

La vittoria della Dea contro il Napoli ha sorpreso molti tifosi, grazie a una partita intensa e un gol decisivo nel secondo tempo. La squadra di casa ha mantenuto alta la concentrazione, sfruttando una risposta immediata dopo il pareggio avversario. Nel frattempo, alle 18, il Milan affronta il Parma in una sfida che promette emozioni e punti importanti in classifica. Le partite della 26esima giornata di Serie A proseguono con ritmo serrato e molte sorprese.

