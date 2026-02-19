Ho scelto te Amici 25 Maria De Filippi chiama | gioia infinita per l’allieva

Maria De Filippi ha chiamato un’allieva di Amici 25 con un semplice “Ho scelto te”. La frase ha suscitato grande entusiasmo tra gli studenti, che si preparano alla semifinale. Nei giorni scorsi, l’atmosfera si era fatta più intensa tra le mura della scuola, con prove più impegnative e emozioni a fior di pelle. L’evento rappresenta un passo importante per chi si avvicina al Serale. La tensione cresce mentre gli studenti si allenano con maggiore concentrazione. La prossima sfida attende già i concorrenti.

Il cammino verso il Serale di Amici 25 entra nella sua fase più delicata e, come ogni anno, la tensione nella scuola si fa palpabile. Nella giornata di ieri, giovedì 19 febbraio 2026, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano del talent show guidato da Maria De Filippi, un appuntamento che ha rimesso tutto in discussione. Dopo le prime maglie già assegnate a Emiliano, Alex e Michele, per molti allievi è arrivato il momento della verità: restare aggrappati al banco o rischiare di vedere sfumare il sogno proprio a un passo dal traguardo. Nella categoria canto, i nomi in bilico sono numerosi: Opi, Valentina, Gard, Riccardo, Plasma, Lorenzo, Elena, Angie e Caterina.

