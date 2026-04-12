La stagione primavera-estate 2026 porta con sé una svolta nei gusti cromatici, spingendo verso abbinamenti di colori vivaci come il blu elettrico e il fucsia. Questa tendenza invita a sperimentare con contrasti forti, dando spazio a look che esprimono energia e personalità. La moda si affida a combinazioni audaci e dinamiche, creando outfit che si distinguono per la loro intensità cromatica e originalità.

L a nuova stagione riscrive le regole: come abbinare i colori audaci diventa un esercizio creativo fatto di contrasti, energia e personalità. Il color blocking conquista passerelle e street style, invitando a mixare tonalità accese con sicurezza e disinvoltura. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Verde lime e ruggine Vietato passare inosservate: il merito è di colori decisi e magnetici, insospettabilmente armoniosi. Tendenza color blocking nella Primavera-Estate 2026. guarda le foto Blu elettrico e bordeaux Il dialogo tra sfumature forti e ben definite è protagonista dei look della Primavera-Estate 2026. Viola e fucsia More is more.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal blu elettrico al fucsia: scopri come abbinare i colori audaci e padroneggiare il color blocking nella Primavera-Estate 2026

Come abbinare i colori in Primavera Estate senza rinunciare all’eleganza, grazie ai mix più raffinati visti alle sfilate di stagioneCome abbinare i colori in Primavera Estate quando la voglia di leggerezza si riflette anche nel guardaroba? Con l’arrivo della bella stagione cresce...