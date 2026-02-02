Come abbinare i colori in Primavera Estate senza rinunciare all’eleganza grazie ai mix più raffinati visti alle sfilate di stagione

Con l’arrivo della bella stagione, le sfilate di moda hanno mostrato come abbinar? i colori senza rinunciare all’eleganza. Le donne vogliono osare di più, mescolare tonalità diverse e uscire dai soliti neutri. La sfida è trovare il giusto equilibrio tra stile e freschezza, senza rinunciare alla classe.

C ome abbinare i colori in Primavera Estate quando la voglia di leggerezza si riflette anche nel guardaroba? Con l’arrivo della bella stagione cresce il desiderio di osare un po’ di più, seguire le tendenze, mescolare nuance diverse e uscire dalla comfort zone dei soliti neutri. Leggi anche › Come si abbinano i colori di tendenza della Primavera-Estate 2026? 5 mix molto chic da copiare Non servono regole rigide né combinazioni complicate: bastano pochi accostamenti ben studiati per rendere anche il look più semplice più fresco, luminoso e attuale. Dai contrasti delicati ai mix più decisi, ecco le accoppiate di colore più facili (e più chic) viste in passerella da provare subito, perfette per dare nuova energia agli outfit di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

