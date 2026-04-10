Gli operatori turistici della Costa Viola si sono incontrati presso la sede della Pro Loco di Bagnara Calabra per discutere delle future strategie di sviluppo turistico nella zona. La riunione ha coinvolto rappresentanti locali che hanno condiviso idee e progetti per valorizzare le tradizioni e il mare, elementi distintivi dell’area. Non sono stati annunciati accordi o decisioni ufficiali, ma l’incontro ha segnato un primo passo per una possibile collaborazione tra gli operatori.

Gli operatori turistici della zona della Costa Viola si sono riuniti presso la sede della Pro Loco di Bagnara Calabra per delineare le nuove direttrici dello sviluppo turistico locale. L’incontro, organizzato dall’iniziativa Costa Viola 365, ha la partecipazione attiva degli imprenditori del settore, i quali hanno discusso la necessità di coordinare le risorse dei diversi comuni per creare un sistema integrato e capace di valorizzare le specificità di ogni territorio. Un mosaico di eccellenze tra tradizione e accoglienza internazionale. Il dibattito avvenuto nel salone della Pro Loco ha messo in luce come la forza dell’area risieda nella diversificazione delle offerte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Costa Viola: nasce la rete turistica tra tradizione e mare

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Buonasera amiche e amici dalla Costa Viola. Questo spettacolare tramonto sullo Stromboli si può godere da Palmi Francesco Barone - facebook.com facebook