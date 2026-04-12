Così la guerra in Iran crea crepe tra Trump e Vaticano

La guerra in Iran sta generando tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano, evidenziando divergenze sulle decisioni militari e sui principi morali coinvolti. Le posizioni ufficiali dei due enti si sono allontanate, con dichiarazioni pubbliche che riflettono approcci diversi alla gestione del conflitto e alla diplomazia internazionale. Questa situazione sta portando a un allontanamento tra le parti, che si manifesta anche attraverso dichiarazioni e atteggiamenti pubblici.

La guerra in Iran sta aprendo una frattura sempre più visibile tra la Casa Bianca e il Vaticano, mettendo a confronto due visioni opposte su guerra, diplomazia e legittimità morale. Da un lato, l’amministrazione di Donald Trump rivendica un approccio improntato alla forza e alla deterrenza; dall’altro, papa Leo XIV richiama con crescente insistenza i limiti etici del conflitto. Il punto di rottura è emerso con chiarezza nelle dichiarazioni del pontefice, che ha definito “inaccettabile” la minaccia di distruggere la civiltà iraniana evocata dal presidente americano. Per il Vaticano, il conflitto va letto attraverso i criteri della “guerra giusta”, con un’attenzione centrale alla protezione dei civili e al rispetto del diritto internazionale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così la guerra in Iran crea crepe tra Trump e Vaticano Macron al Vaticano: sfida diplomatica con il Papa tra Iran e TrumpEmmanuel Macron si recherà in Vaticano venerdì mattina per un incontro con Leone XIV, segnando il primo contatto diretto tra il leader francese e il... Le crepe trumpiane dietro la guerra all'Iran, un conflitto poco apprezzatoIl giorno in cui è stato dato l’okay definitivo all’operazione “Epic fury” in Iran, Donald Trump era nella sua Versailles marittima, in Florida. Attacco all'Iran: il discorso di Trump