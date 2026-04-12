Cosa ci fa David Cronenberg nell' horror Finché morte non ci separi 2

David Cronenberg, noto regista di film come La mosca, Crash e Videodrome, ha partecipato come attore in alcune scene di Finché morte non ci separi 2, un film che combina elementi di commedia e horror. La sua presenza nel cast è una sorpresa per molti, considerando il suo ruolo di regista e la sua storia di apparizioni cameo nei propri film e in altri progetti cinematografici.

Cosa ci fa David Cronenberg nella commedia horror Finché morte non ci separi 2? Il regista di cult come La mosca, Crash e Videodrome, si è spesso divertito ad apparire in un cameo nei suoi lavori, così come a fare apparizioni in storie altrui. Memorabile fu la sua partecipazione a Cabal di Clive Barker del 1990. Cronenberg interpretava uno psichiatra perverso e spietato, che poi si rivelava come il serial killer responsabile degli omicidi attribuiti al protagonista Aaron Boone. In Star Trek: Discovery invece è stato Kovich, uno dei personaggi più interessanti della serie proprio per il suo carattere freddo e ambiguo. Un ruolo perfetto per il miglior regista di body horror.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Cosa ci fa David Cronenberg nell'horror Finché morte non ci separi 2 Leggi anche: Sarah Michelle Gellar ci spiega perché adora il suo ruolo da cattiva in Finché morte non ci separi 2 Leggi anche: ‘Finché morti non ci separi 2’: torna ad aprile il terribile horror distopico